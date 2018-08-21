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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

В Украине провели испытания новой ракеты "Оскол"

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Государственные испытания опытного образца неуправляемой авиационной ракеты калибра 80 мм "Оскол"
Государственные испытания опытного образца неуправляемой авиационной ракеты калибра 80 мм "Оскол" / Facebook.com

На черниговском полигоне состоялись испытания неуправляемой авиационной ракеты калибра 80 мм "Оскол".

Об этом сообщил у себя на странице в Facebook оператор Военного телевидения Александр Штупун.

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В Чернигове на одном из военных полигонов Вооруженных Сил Украины были применены почти триста ракет РС-80 "Оскол" с вертолета типа Ми-8.

Вертоліт МІ-6
Вертолет Ми-6 использовали для отработки ракет "Оскол"

Руководитель Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники Владимир Башинский отметил, что ракета "Оскол" является полностью отечественной разработкой и вся комплектация тоже украинская.

После трехдневных испытаний были подтверждены тактико-технические характеристики этих авиационных ракет и возможность применения данного вида вооружения с вертолета Ми-8.

 

Теги: Новости Украины Оружие Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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