В Украине провели испытания новой ракеты "Оскол"

На черниговском полигоне состоялись испытания неуправляемой авиационной ракеты калибра 80 мм "Оскол".

Об этом сообщил у себя на странице в Facebook оператор Военного телевидения Александр Штупун.

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В Чернигове на одном из военных полигонов Вооруженных Сил Украины были применены почти триста ракет РС-80 "Оскол" с вертолета типа Ми-8.



Вертолет Ми-6 использовали для отработки ракет "Оскол"

Руководитель Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники Владимир Башинский отметил, что ракета "Оскол" является полностью отечественной разработкой и вся комплектация тоже украинская.

После трехдневных испытаний были подтверждены тактико-технические характеристики этих авиационных ракет и возможность применения данного вида вооружения с вертолета Ми-8.