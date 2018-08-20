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Готовимся к наступлению: в Киеве начали серийное производство 152-миллиметровых снарядов

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В Киеве начали серийное производство 152-миллиметровых снарядов
В Киеве начали серийное производство 152-миллиметровых снарядов / 24 канал

Собственные снаряды калибра 152 миллиметра будут производить теперь Украина. Успешно завершились полугодовые испытания снарядов, изготавливаемые на киевском предприятии имени Артема. Теперь по заказу государства там возьмутся за их производство в промышленных масштабах.

Об этом Верховный главнокомандующий Петр Порошенко сообщил в своем Facebook.

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Эти снаряды калибра 152 миллиметра предназначены для отечественной пушки "Гиацинт-Б", которые покажут на Крещатике во время парада. Это не самоходное оружие, однако, это одно из дальнобойных орудий, что есть на вооружении украинской армии – бьет на сорок километров.

А тот снаряд, который к ней будут делать теперь на Артема – осколочно-фугасный, рассчитанный для уничтожения живой силы и артиллерии противника. Сейчас такие калибры на войне – под запретом минских соглашений и их украинская армия не использует. Но сможет, когда пойдет в наступление, чтобы вычистить Донбасс от российско-оккупационных войск.

"Гиацинт-Б" на испытаниях

В Украине есть потребность и в снарядах к новейшим артиллерийским системам, разработанным уже по стандартам НАТО. Речь идет про 155-миллиметровую "Богдану", снарядов к которой у нас нет вообще - ведь в советское время таких не производили. Впрочем, Петр Порошенко анонсировал, что теперь, после налаживания производства 152-миллиметровых снарядов, в короткий срок должны стать к производству и 155-миллиметровых.

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Петр Порошенко Оружие Война на Донбассе Операция Объединенных сил
Источник: 24 канал
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