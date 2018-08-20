Готовимся к наступлению: в Киеве начали серийное производство 152-миллиметровых снарядов

Собственные снаряды калибра 152 миллиметра будут производить теперь Украина. Успешно завершились полугодовые испытания снарядов, изготавливаемые на киевском предприятии имени Артема. Теперь по заказу государства там возьмутся за их производство в промышленных масштабах.

Об этом Верховный главнокомандующий Петр Порошенко сообщил в своем Facebook.

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Эти снаряды калибра 152 миллиметра предназначены для отечественной пушки "Гиацинт-Б", которые покажут на Крещатике во время парада. Это не самоходное оружие, однако, это одно из дальнобойных орудий, что есть на вооружении украинской армии – бьет на сорок километров.

А тот снаряд, который к ней будут делать теперь на Артема – осколочно-фугасный, рассчитанный для уничтожения живой силы и артиллерии противника. Сейчас такие калибры на войне – под запретом минских соглашений и их украинская армия не использует. Но сможет, когда пойдет в наступление, чтобы вычистить Донбасс от российско-оккупационных войск.

"Гиацинт-Б" на испытаниях

В Украине есть потребность и в снарядах к новейшим артиллерийским системам, разработанным уже по стандартам НАТО. Речь идет про 155-миллиметровую "Богдану", снарядов к которой у нас нет вообще - ведь в советское время таких не производили. Впрочем, Петр Порошенко анонсировал, что теперь, после налаживания производства 152-миллиметровых снарядов, в короткий срок должны стать к производству и 155-миллиметровых.