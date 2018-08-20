Готуємось до наступу: у Києві почали серійне виробництво 152-міліметрових снарядів
Власні снаряди калібру 152 міліметри вироблятиме відтепер Україна. Успішно завершились піврічні випробування снарядів, що виготовляють на київському підприємстві імені Артема. Тепер на замовлення держави там візьмуться за їх виробництво у промислових масштабах.
Про це Верховний головнокомандувач Петро Порошенко повідомив у своєму Facebook.
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Ці снаряди калібру 152 міліметри призначені для вітчизняної гармати "Гіацинт-Б", які покажуть на Хрещатику під час параду. Це не самохідна зброя, проте, це одна із далекобійних гармат, що є на озброєні української армії – б’є на сорок кілометрів.
А той снаряд, що до неї робитимуть тепер на Артема – осколково-фугасний, розрахований для знищення живої сили та артилерії супротивника. Нині такі калібри на війні – під забороною мінських угод і їх українська армія не використовує. Але зможе, коли піде у наступ, щоб вичистити Донбас від російсько-окупаційних військ.
"Гіацинт-Б" на випробуваннях
В України є потреба і у снарядах до новітніх артилерійських систем, розроблених вже за стандартами НАТО. Йдеться про 155-міліметрову "Богдану", снарядів до якої у нас немає взагалі – адже за радянських часів таких не виробляли. Втім, Петро Порошенко анонсував, що тепер, після налагодження виробництва 152-міліметрових снарядів, у короткий термін мають стати до виробництва і 155-міліметрових.