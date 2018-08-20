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Порошенко провів телефонну розмову з Меркель: відомі деталі

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Меркель та Порошенко
Меркель та Порошенко / www.rbc.ua

Канцлер Німеччини Ангела Меркель розповіла по телефону президенту України Петру Порошенку про результат зустрічі з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

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Глава Української держави закликав активізувати зусилля задля звільнення українських заручників, яких незаконно утримують на території Росії та окупованих нею територіях.

Петро Порошенко і Ангела Меркель домовилися про продовження консультацій на рівні міністрів закордонних справ Нормандського формату щодо миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу.

Було обговорено низку питань двостороннього порядку денного та домовлено продовжити контакти на найвищому рівні.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель 18 серпня провели переговори у Берліні. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков розповів, що Путін і Меркель обмінялися думками щодо ситуації в Україні та виявили співчуття через те, що існує тотальне пробуксовування процесу щодо імплементації мінських домовленостей. Як повідомив головний редактор "Ехо Москви" Олексій Венедиктов, Меркель запропонувала Путіну ввести на Донбас 30-40 тисяч "блакитних шоломів" (миротворців ООН). Журналіст каже, що Меркель, можливо, пропонувала створити там міжнародну адміністрацію. Однак, невідомо чи правдива ця інформація, оскільки політики говорили за зачиненими дверима і без перекладачів. Жодних заключних заяв після зустрічі також не було.

Теги: Новини України Володимир Путін Ангела Меркель Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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