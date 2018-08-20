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Порошенко провел телефонный разговор с Меркель: известны детали

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Меркель и Порошенко
Меркель и Порошенко / www.rbc.ua

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала по телефону президенту Украины Петру Порошенко о результате встречи с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

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Глава Украинского государства призвал активизировать усилия для освобождения украинских заложников, которых незаконно удерживают на территории России и оккупированных ею территориях.

Петр Порошенко и Ангела Меркель договорились о продолжении консультаций на уровне министров иностранных дел Нормандского формата по миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса.

Был обсужден ряд вопросов двусторонней повестки дня и договорились продолжить контакты на высшем уровне.

Напомним, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель 18 августа провели переговоры в Берлине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Меркель обменялись мнениями о ситуации в Украине и проявили сочувствие из-за того, что существует полная пробуксовка процесса по имплементации минских договоренностей. Как сообщил главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, Меркель предложила Путину ввести на Донбасс 30-40 тысяч "голубых касок" (миротворцев ООН). Журналист говорит, что Меркель, возможно, предлагала создать там международную администрацию. Однако, неизвестно правдива ли эта информация, так как политики говорили за закрытыми дверями и без переводчиков. Никаких заключительных заявлений после встречи также не было.

Теги: Новости Украины Владимир Путин Ангела Меркель Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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