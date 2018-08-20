Каковы главные выводы переговоров Меркель и Путина

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин не достигли конкретных договоренностей на переговорах. Но Меркель хочет форсировать переговорный процесс с Путиным в отношении Украины, чтобы не сорвать "Минск-2". Очевидно, определенные сдвиги на переговорах все-таки произошли.

Такое мнение 24 каналу высказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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По его словам, канцлера Германии беспокоит, что в связи с президентскими и парламентскими выборами в Украине, которые пройдут в 2019 году, может возникнуть затяжная пауза в переговорах – почти на год. И есть риск срыва минских соглашений.

Риск кризиса переговоров, эскалации конфликта может возникнуть из-за того, что осенью могут состояться так называемые "выборы" в ОРДЛО. Такая попытка в 2014 году была сорвана первыми минскими соглашениями. Это привело к военному напряжению. И сейчас есть такая угроза. Если эти выборы объявят, то с высокой вероятностью будет почти невозможно продлить на год действие закона об особом статусе Луганской и Донецкой областей. Тогда будет кризис самой конструкции минских соглашений,

– считает Фесенко.

По словам эксперта, задача-минимум – снять эти риски и двигаться в переговорном процессе. Меркель взяла на себя инициативу. И уже заметна смена риторики и тактики России во встрече в Нормандском формате на самом высоком уровне. В июле министр иностранных дел РФ Лавров озвучивал ультиматум для такой встречи – разведение тяжелого вооружения по линии столкновения и проведение выборов в ОРДЛО. Теперь Москва не отрицает возможность такой встречи.

По убеждению Фесенко, произошли и определенные сдвиги в главном вопросе – по поводу миротворческой миссии на Донбассе.

По информации, Меркель предложила Путину ввести на Донбасс 30-40 тысяч миротворцев. Речь шла и о международной администрации. Это уже конкретные параметры. Но реакции Кремля никто не знает. Скорее всего, Россия изучает вопрос: идти на компромисс или нет. И когда: сейчас, чтобы перенести согласование ввода миссии в ООН, или же поставить обновленное украинское руководство перед фактом, что решение – резолюцию ООН – надо выполнять,

– говорит Владимир Фесенко.

Как отмечает политолог, есть информация, что некоторые российские эксперты работают и над форматом полноценной миссии ООН, включая создание международной администрации. Вряд ли они бы это делали по собственной инициативе.

"Согласится ли Путин на компромиссы, в том числе относительно согласования формата и функции миссии ООН – вопрос открытый. В ближайшие две недели будет известно: если оккупационная власть ОРДЛО заявит, что так называемые выборы откладываются, это будет означать, что Путин идет навстречу. Но тогда и украинскому руководству придется обеспечить принятие закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе еще на год", – отмечает эксперт.

Напомним, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель 18 августа провели переговоры в Берлине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Меркель обменялись мнениями относительно ситуации в Украине и выразили сожаление из-за того, что существует тотальная пробуксовка процесса по имплементации минских договоренностей. Как сообщил главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, Меркель предложила Путину ввести на Донбасс 30-40 тысяч "голубых касок" (миротворцев ООН). Журналист говорит, что Меркель, возможно, предлагала создать там международную администрацию. Однако, неизвестно насколько правдива эта информация, поскольку политики говорили за закрытыми дверями и без переводчиков. Никаких заключительных заявлений после встречи также не было.