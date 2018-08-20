Назвали страну, где пройдет встреча "нормандской четверки"

Следующая встреча "нормандской четверки" с участием лидеров Украины, Франции, Германии и Российской Федерации может состояться в Париже, но утвержденной даты ее проведения пока нет.

Об этом заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, передают "Известия".

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По его словам, на встрече президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель 18 августа стороны обсудили возможность проведения саммита в нормандском формате.

"Договорились, что ее нужно хорошо подготовить, чтобы был какой-то реальный результат после ее проведения. Экспертам поручено продолжать работу по подготовке встречи. Даже не определили временные параметры, но сам вариант встречи обсуждался", – рассказал чиновник.

Помощник Путина отметил, что Россия не выступает против проведения встречи.

Речь идет о том, чтобы провести ее в столице Франции, в Париже. Мы не против,

– добавил Ушаков.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что новая встреча в нормандском формате может состояться при условии выполнения предыдущих договоренностей лидеров стран.