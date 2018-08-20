Назвали країну, де може пройде зустріч "нормандської четвірки"
Наступна зустріч "нормандської четвірки" за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Російської Федерації може відбутися в Парижі, але затвердженої дати її проведення поки немає.
Про це заявив помічник президента Росії з міжнародних справ Юрій Ушаков, передають "Известия".
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За його словами, на зустрічі президента Росії Володимира Путіна з канцлером Німеччини Ангелою Меркель 18 серпня сторони обговорювали можливість проведення саміту в нормандському форматі.
"Домовилися, що її потрібно добре підготувати, щоб був якийсь реальний результат після її проведення. Експертам доручено продовжувати роботу з підготовки зустрічі. Навіть не визначили часові параметри, але сам варіант зустрічі обговорювався", – розповів чиновник.
Помічник Путіна зазначив, що Росія не виступає проти проведення зустрічі.
Мова йде про те, щоб провести її в столиці Франції, в Парижі. Ми не проти,
– додав Ушаков.
Нагадаємо, раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що нова зустріч у нормандському форматі може відбутися за умови виконання попередніх домовленостей лідерів країн.