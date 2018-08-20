10:16
20 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 16°C
  • вівторок
    29°C 17°C
  • середа
    24°C 16°C
  • четвер
    25°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНЦЯМИ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чим залякує генерал, який ніколи не служив. Шагал іде на вибори
Вєсті Кремля
19:20, 18 серпня
Вєсті.UA. Жир. Таємниця нейтралізації Медведчука. Чим Савченко зайняла свої руки
Вєсті.UA
18:22, 18 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНЦЯМИ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Назвали країну, де може пройде зустріч "нормандської четвірки"

831 Читать новость на русском
Наступна зустріч "норманської четвірки" може відбутися в Парижі
Наступна зустріч "норманської четвірки" може відбутися в Парижі / Фото з відкритих джерел

Наступна зустріч "нормандської четвірки" за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Російської Федерації може відбутися в Парижі, але затвердженої дати її проведення поки немає.

Про це заявив помічник президента Росії з міжнародних справ Юрій Ушаков, передають "Известия".

Читайте також: Клімкін розповів про обурливі мотиви Росії на "нормандській зустрічі"

За його словами, на зустрічі президента Росії Володимира Путіна з канцлером Німеччини Ангелою Меркель 18 серпня сторони обговорювали можливість проведення саміту в нормандському форматі. 

"Домовилися, що її потрібно добре підготувати, щоб був якийсь реальний результат після її проведення. Експертам доручено продовжувати роботу з підготовки зустрічі. Навіть не визначили часові параметри, але сам варіант зустрічі обговорювався", – розповів чиновник.

Помічник Путіна зазначив, що Росія не виступає проти проведення зустрічі.

Мова йде про те, щоб провести її в столиці Франції, в Парижі. Ми не проти,
– додав Ушаков.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що нова зустріч у нормандському форматі може відбутися за умови виконання попередніх домовленостей лідерів країн.

Теги: Новини України Нормандський формат Новини Росії Новини Франції Володимир Путін Ангела Меркель Новини політики
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фактор секретности: за что в "ЛНР" могут обвинить в предательстве
сьогодні, 08:37 Фактор секретности: за что в "ЛНР" могут обвинить в предательстве
Ольга Черненко
Перша поразка "Олександрії", вольовий характер "Карпат": головні підсумки 5-го туру УПЛ
сьогодні, 08:28 Перша поразка "Олександрії", вольовий характер "Карпат": головні підсумки 5-го туру УПЛ
Стрілянина у центрі Харкова: один поліцейський загинув, є поранені
сьогодні, 05:00 Стрілянина у центрі Харкова: один поліцейський загинув, є поранені
У Лондоні чоловік з молотком напав на жінку та її доньку
сьогодні, 01:27 У Лондоні чоловік з молотком напав на жінку та її доньку
Ефект бумеранга для Росії, нова фаза путінської війни та цькування Вайкуле: топ-5 блогів тижня
19 серпня, 22:00 Ефект бумеранга для Росії, нова фаза путінської війни та цькування Вайкуле: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Україна — це Європа: на Закарпатті зловили сирійських нелегалів
 20 вересня 2015 , 08:54
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
"О, легенда!" Як Селезньова вітали у таборі збірної України
 20 березня 2017 , 14:50
Барселона не видала номери 4-м своїм гравцям і може позбутись їх
 22 липня 2017 , 08:45
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук