В Україні провели випробування нової ракети "Оскол"
На чернігівському полігоні відбулись випробування некерованої авіаційної ракети калібру 80 мм "Оскол".
Про це повідомив у себе на сторінці у Facebook оператор Військового телебачення Олександр Штупун.
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У Чернігові на одному з військових полігонів Збройних Сил України було застосовано майже триста ракет РС-80 "Оскол" з вертольоту типу Мі-8.
Вертоліт МІ-6 використали для відпрацювання ракет "Оскол"
Керівник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Володимир Башинський зазначив, що ракета "Оскол" є повністю вітчизняною розробкою та вся комплектація теж українська.
Після триденних випробувань були підтверджені тактико-технічні характеристики цих авіаційних ракет та можливість застосування даного виду озброєння з вертольота Мі-8.
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