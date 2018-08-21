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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

В Україні провели випробування нової ракети "Оскол"

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Державні випробування дослідного зразка некерованої авіаційної ракети калібру 80 мм «Оскол»
Державні випробування дослідного зразка некерованої авіаційної ракети калібру 80 мм «Оскол» / Facebook.com

На чернігівському полігоні відбулись випробування некерованої авіаційної ракети калібру 80 мм "Оскол".

Про це повідомив у себе на сторінці у Facebook оператор Військового телебачення Олександр Штупун.

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У Чернігові на одному з військових полігонів Збройних Сил України було застосовано майже триста ракет РС-80 "Оскол" з вертольоту типу Мі-8.

Вертоліт МІ-6

Вертоліт МІ-6 використали для відпрацювання ракет "Оскол"

Керівник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Володимир Башинський зазначив, що ракета "Оскол" є повністю вітчизняною розробкою та вся комплектація теж українська.

Після триденних випробувань були підтверджені тактико-технічні характеристики цих авіаційних ракет та можливість застосування даного виду озброєння з вертольота Мі-8.

 

Теги: Новини України Збройні Сили України Зброя
Джерело: 24 Канал
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