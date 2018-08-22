Українські військові потренувалися стріляти з "Ураганів": фото
У вівторок та середу, 21 та 22 серпня , підрозділи реактивної артилерії Командування морської піхоти Військо-Морських Сил ЗСУ провели тактичні навчання з практичним виконанням бойових стрільб з систем залпового вогню "Ураган".
Про це повідомляє прес-центр Командування ВМС.
Під час заняття військові відпрацювали здійснення маршу, бойового злагодження, польового вишколу та дій під час виконання завдань щодо вогневого ураження противника з берегової ділянки по морських цілях.
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"Командири реактивних підрозділів підвищили свої практичні навички в організації та всебічному забезпеченні бойових дій, безперервному управлінні підрозділами в бою зі взаємодією з загальновійськовими підрозділами та підрозділами Державної прикордонної служби України в рамках міжвидової підготовки", – мовиться у повідомленні ВМС.
До слова, 24 серпня на парад до Дня Незалежності України приїдуть бойові машини та озброєння, яке країна почала виготовляти протягом року, та яке надали країни-партнери.