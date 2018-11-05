Украинские военные примут участие в учениях НАТО в Литве

Украинские военные правоохранители отправляются на учения IRON WOLF в Литву.

Участие в маневрах примут около 20 стран-членов и партнеров НАТО, сообщает Министерство обороны Украины в Twitter. Украинские военные будут учиться с солдатами из Бельгии, Чехии, Нидерландов, Британии, Италии, США, Канады и других стран. В этом году учения продлятся 2 недели.

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Українські військові правоохоронці вирушають на навчання «IRON WOLF» до Литви.

Участь в маневрах братимуть близько 20 країн-членів та партнерів #NATO.

Українських військових правоохоронців представлятимуть військовослужбовці взводу Військової поліції ЛИТПОЛУКРБРИГ. pic.twitter.com/r7dGq5jgLT — Defence of Ukraine (@DefenceU) November 5, 2018

"Украинских военных правоохранителей будут представлять военнослужащие взвода Военной полиции ЛитПолУкрБриг", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее украинские военные приняли участие в одних из крупнейших в истории НАТО стратегически военных учениях "Trident Juncture 2018", которые начались в Норвегии 25 октября.