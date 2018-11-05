Украинские военные примут участие в учениях НАТО в Литве
Украинские военные правоохранители отправляются на учения IRON WOLF в Литву.
Участие в маневрах примут около 20 стран-членов и партнеров НАТО, сообщает Министерство обороны Украины в Twitter. Украинские военные будут учиться с солдатами из Бельгии, Чехии, Нидерландов, Британии, Италии, США, Канады и других стран. В этом году учения продлятся 2 недели.
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"Украинских военных правоохранителей будут представлять военнослужащие взвода Военной полиции ЛитПолУкрБриг", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее украинские военные приняли участие в одних из крупнейших в истории НАТО стратегически военных учениях "Trident Juncture 2018", которые начались в Норвегии 25 октября.