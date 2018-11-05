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      Українські військові візьмуть участь в навчаннях НАТО в Литві

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      Українські військові
      Українські військові / Фото з відкритих джерел

      Українські військові правоохоронці вирушають на навчання IRON WOLF до Литви.

      Участь в маневрах братимуть близько 20 країн-членів та партнерів НАТО, повідомляє Міністерство оборони України в Twitter. Українські військові навчатимуться з  солдатами з Бельгії, Чехії, Нідерландів, Британії,  Італії, США, Канади та інших країн. Цього року навчання триватимуть 2 тижні.

      Читайте також: Як українські військові проводили спільні навчання з НАТО: вражаюче відео

      "Українських військових правоохоронців представлятимуть військовослужбовці взводу Військової поліції ЛитПолУкрБриг", — йдеться у повідомленні. 

      Нагадаємо, що раніше українські військові взяли участь в одних із найбільших в історії НАТО стратегічно-військових навчаннях "Trident Juncture 2018", які розпочалися у Норвегії 25 жовтня.

      Теги: Новини України Збройні Сили України НАТО Міністерство оборони України
      Джерело: 24 канал
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