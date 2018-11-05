Українські військові візьмуть участь в навчаннях НАТО в Литві
Українські військові правоохоронці вирушають на навчання IRON WOLF до Литви.
Участь в маневрах братимуть близько 20 країн-членів та партнерів НАТО, повідомляє Міністерство оборони України в Twitter. Українські військові навчатимуться з солдатами з Бельгії, Чехії, Нідерландів, Британії, Італії, США, Канади та інших країн. Цього року навчання триватимуть 2 тижні.
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"Українських військових правоохоронців представлятимуть військовослужбовці взводу Військової поліції ЛитПолУкрБриг", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше українські військові взяли участь в одних із найбільших в історії НАТО стратегічно-військових навчаннях "Trident Juncture 2018", які розпочалися у Норвегії 25 жовтня.