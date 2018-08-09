Як українські військові проводили спільні навчання з НАТО: вражаюче відео

Президент України Петро Порошенко показав цікаве відео спільних навчань Збройних Сил України з країнами-членами НАТО "Сі Бриз-2018".

Відповідне відео глава держави оприлюднив у своєму Twitter.

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Цього року у військово-тактичних навчаннях "Сі Бриз-2018" взяли участь представники 19 країн-членів НАТО і союзників. Наша співпраця засвідчує єдність і готовність разом захистити мир і спільні цінності,

– зазначив Порошенко.

Зокрема, навчання були проведені в Одеській, Миколаївській областях та північно-західній частині Чорного моря. Вони завершилися 21 липня.

"У планах же наступного року – збільшити контингент військових-учасників навчань, особливо військово-морських сил, та розширити райони проведення навчань "Сі Бриз-2019", – додав Президент.

Під час навчання корабельні екіпажі пройшли в морі близько 2500 миль, авіатори здійснили понад 200 польотів із загальним нальотом близько 105 годин. Окрім того, морські піхотинці виконали понад 400 стрибків із парашутом, половину з яких - уночі і 60 - на воду, а дайвери провели під водою більше 70 годин.