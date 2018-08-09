Как украинские военные проводили совместные учения с НАТО: впечатляющее видео

Президент Украины Петр Порошенко показал интересное видео совместных учений Вооруженных Сил Украины со странами-членами НАТО "Си Бриз-2018".

Соответствующее видео глава государства обнародовал в своем Twitter.

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В этом году в военно-тактических учениях "Си Бриз-2018" приняли участие представители 19 стран-членов НАТО и союзников. Наше сотрудничество подтверждает единство и готовность вместе защищать мир и общие ценности,

– отметил Порошенко.

В частности, учения были проведены в Одесской, Николаевской областях и северо-западной части Черного моря. Они завершились 21 июля.

"В планах же на следующий год – увеличить контингент военных-участников учений, особенно военно-морских сил, и расширить районы проведения учений "Си Бриз-2019", – добавил Президент.

Во время учебы корабельные экипажи прошли в море около 2500 миль, авиаторы совершили более 200 полетов с общим налетом около 105 часов. Кроме того, морские пехотинцы выполнили более 400 прыжков с парашютом, половину из которых – ночью и 60 – на воду, а дайверы провели под водой более 70 часов.