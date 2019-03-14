Украинские военные приняли участие в международных учениях

Взвод морской пехоты КМП ВМСУ приняли участие в международных учениях Platinum Eagle 2019. Они стартовали 13 марта в Румынии и продлятся до 22 марта.

Кроме военных ВСУ в учениях примут участие и представители Вооруженных сил США, Грузии, Румынии, Болгарии и Молдовы. Об этом сообщили на сайте Министерства обороны Украины.

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Многонациональные военные учения Platinum Eagle с 2017 года являются обновленным форматом маневров "Платинум Линкс", в которых представители украинских ВМС постоянно участвуют.

Военные учения Platinum Eagle 2019

Эти учения позволяют обменяться опытом, а также отработать совместные маневры военнослужащих стран-участниц Североатлантического Альянса. Кроме того, учения позволяют совершенствовать совместные действия по отражению наземного и морского противника в составе многонационального подразделения. Все учения осуществляются по высоким стандартам НАТО.



Взвод из состава 503-го отдельного батальона 36-й бригады морской пехоты КМП ВМСУ