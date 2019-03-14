13:33
14 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Штатний священик "Роскосмосу". Галкін готував теракт проти Кіркорова
      Вєсті Кремля
      22:19, 13 березня
      Вєсті. UA: Секрет багатства Ахметова. Як боротися з привидами комунізму
      Вєсті.UA
      19:22, 13 березня
      Бізнес-павутина та потрібні зв’язки: як заробляє губернатор Київщини та скандальний депутат
      ЦРУ
      09:00, 13 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Спорт під час війни
      Згадати все
      21:25, 13 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Українські бійці взяли участь у міжнародних навчаннях

      69 Читать новость на русском
      Військові навчання Platinum Eagle 2019
      Військові навчання Platinum Eagle 2019 / censor.net.ua

      Взвод морської піхоти КМП ВМСУ взяли участь у міжнародних навчаннях Platinum Eagle 2019. Вони стартували 13 березня у Румунії та триватимуть до 22 березня.

      Окрім військових ЗСУ у навчаннях братимуть участь і представники Збройних сил від США, Грузії, Румунії, Болгарії та Молдови. Про це повідомили на сайті Міністерства оборони України.

      Читайте також: Українська та американська техніка відпрацювали маневри на міжнародних навчаннях: вражаюче відео

      Багатонаціональні військові навчання Platinum Eagle з 2017 року є оновленим форматом маневрів "Платинум Лінкс", в яких представники українських ВМС постійно беруть участь.


      Військові навчання Platinum Eagle 2019

      Ці навчання дозволяють обмінятися досвідом, а також відпрацювати спільні маневри військовослужбовців країн-учасниць Північноатлантичного Альянсу. Крім того, навчання дозволяють вдосконалити спільні дії по відбиттю наземного та морського противника у складі багатонаціонального підрозділу. Усі навчання здійснюються за високими стандартами НАТО.

      Бійці
      Взвод зі складу 503-го окремого батальйону 36-ї бригади морської піхоти КМП ВМСУ

      blog_ava
      Кому вигідне повернення Саакашвілі в Україну
      сьогодні
      3626
      Теги: Новини України Збройні сили України Румунія НАТО
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Алжирский майдан и Путин: почему Россия все больше становится Африкой
      сьогодні , 13:00 Алжирский майдан и Путин: почему Россия все больше становится Африкой
      Іван Яковина 162
      Перерости національну свідомість пубертатного періоду
      сьогодні , 12:52 Перерости національну свідомість пубертатного періоду
      Дмитро Щебетюк 52
      Як голитися без порізів і подразнень: корисні поради
      13 березня , 07:00 Як голитися без порізів і подразнень: корисні поради
      Яким був Стівен Хокінг: життя видатного фізика у фотографіях
      сьогодні , 10:02 Яким був Стівен Хокінг: життя видатного фізика у фотографіях
      3866
      День добровольця: що потрібно знати про українських воїнів
      сьогодні , 09:15 День добровольця: що потрібно знати про українських воїнів
      Євгенія Мазур 589
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук