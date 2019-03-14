Українські бійці взяли участь у міжнародних навчаннях

Взвод морської піхоти КМП ВМСУ взяли участь у міжнародних навчаннях Platinum Eagle 2019. Вони стартували 13 березня у Румунії та триватимуть до 22 березня.

Окрім військових ЗСУ у навчаннях братимуть участь і представники Збройних сил від США, Грузії, Румунії, Болгарії та Молдови. Про це повідомили на сайті Міністерства оборони України.

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Багатонаціональні військові навчання Platinum Eagle з 2017 року є оновленим форматом маневрів "Платинум Лінкс", в яких представники українських ВМС постійно беруть участь.



Військові навчання Platinum Eagle 2019

Ці навчання дозволяють обмінятися досвідом, а також відпрацювати спільні маневри військовослужбовців країн-учасниць Північноатлантичного Альянсу. Крім того, навчання дозволяють вдосконалити спільні дії по відбиттю наземного та морського противника у складі багатонаціонального підрозділу. Усі навчання здійснюються за високими стандартами НАТО.



Взвод зі складу 503-го окремого батальйону 36-ї бригади морської піхоти КМП ВМСУ