Военные учения Agile Spirit 2019 ("Ловкий дух 2019") проходили в Грузии с 27 июля по 9 августа. В учениях приняли участие более три тысячи военных из 14 стран мира. Среди них были и украинские морские пехотинцы. Маневры имели общее руководство Европейского командования вооруженных сил США и оборонных сил Грузии.

Партнеры Североатлантического альянса сразу на трех военных базах оттачивали совместные действия в составе объединенных международных подразделений. К совместным маневрам присоединились военные из таких стран мира, как: Грузии, США, Великобритании, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии, Бельгии, Болгарии, Греции, Черногории, Румынии, Турции и Украины.

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Обучение Agile Spirit проходят уже 9 раз. В этом году они проходили одновременно на трех базах: в Сенаки, в Вазиани и на полигоне "Орфоло". В общем обучения были вдвое масштабнее чем в предыдущие годы.

Одним из ключевых компонентов обучения стала отработка средств усиления безопасности Черноморского региона. Маневры были направлены на оттачивание быстроты координации действий между контингентами различных государств.

Министр обороны Грузии Леван Изоия отметил, что эти учения, по масштабу и функциях – одни из крупнейших за всю оборонительную историю Грузии. Он также добавил, что масштаб совместных маневров соответствует все большей динамике сотрудничества с НАТО, которая ориентирована на расширение сферы деятельности Альянса.

Смотрите видео то, как украинские военные участвовали в учениях