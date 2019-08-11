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      Українські військові взяли участь у навчаннях НАТО Agile Spirit 2019 в Грузії

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      Українські морпіхи взяли участь у навчаннях в Грузії
      Українські морпіхи взяли участь у навчаннях в Грузії / Фото з відкритих джерел

      Військові навчання Agile Spirit 2019 ("Спритний дух 2019") проходили в Грузії з 27 липня по 9 серпня. У навчаннях взяли участь понад три тисячі військових з 14 країн світу. Серед них були і українські морські піхотинці. Маневри мали спільне керівництво Європейського командування збройних сил США і оборонних сил Грузії.

      Партнери Північноатлантичного альянсу одразу на трьох військових базах відточували спільні дії у складі об’єднаних міжнародних підрозділів. До спільних маневрів долучилися військові з таких країн світу, як: Грузії, США, Британії, Латвії, Литви, Польщі, Норвегії, Бельгії, Болгарії, Греції, Чорногорії, Румунії, Туреччини та України.

      Читайте також: Sea Breeze-2019: як пройшли спільні військові навчання в Україні

      Навчання Agile Spirit проходять вже 9 раз. Цього року вони відбувалися одночасно на трьох базах: в Сенакі, у Вазіані та на полігоні "Орфоло". Загалом навчання були вдвічі масштабнішими ніж у попередні роки.

      Одним з ключових компонентів навчання стало відпрацювання засобів посилення безпеки Чорноморського регіону. Маневри були спрямовані на відточення швидкої координації дій між контингентами різних держав.

      Міністр оборони Грузії Леван Ізоія зазначив, що ці навчання, за масштабом і функцією – одні з найбільших за всю оборонну історію Грузії. Він також додав, що масштаб спільних маневрів відповідає дедалі більшій динаміці співпраці з НАТО, яка орієнтована на розширення сфери діяльності Альянсу.

      Дивіться відео те, як українські військові брали участь у навчаннях

       

      blog_ava
      Підсумковий випуск новин за 21:00: Масові протести у Москві. Загибель українського військового
      10 серпня
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      Теги: Новини України Новини політики НАТО Новини Грузії Збройні сили України
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