Украинские военные провели учения на Азовском море: зрелищное видео

Украинские военнослужащие провели учения на побережье Азовского моря, во время которых отработали условный обстрел десантных кораблей противника на подходах к берегу из РСЗО "Ураган".

Об этом сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил.

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Подразделения группировки "Восток" во время напряженных учений продемонстрировали, как уничтожать вражеские десантные корабли и защищать морское побережье.



Военные учения на Азовском море

Кроме того, военные инженеры оперативно провели минирование десантно-опасных участков берега и морские подходы к ним, между тем реактивно-артиллерийский дивизион РСЗО "Ураган" условно обстрелял десантные корабли противника на подходах к берегу.

Учения наглядно подтвердили, что подразделения Объединенных сил готовы не только быстро отреагировать на попытки противника высадить десант, но и сбросить врага обратно в море.

Зрелищное видео учений военных на Азовском море

К слову, в сети появилось зрелищное видео, как военные Вооруженных сил Украины с воздуха наносят сокрушительный удар по позициям пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе.