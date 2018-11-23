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      Украинские военные провели учения на Азовском море: зрелищное видео

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      Украинские военные провели учения на Азовском море
      Украинские военные провели учения на Азовском море / 24 канал

      Украинские военнослужащие провели учения на побережье Азовского моря, во время которых отработали условный обстрел десантных кораблей противника на подходах к берегу из РСЗО "Ураган".

      Об этом сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил.

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      Подразделения группировки "Восток" во время напряженных учений продемонстрировали, как уничтожать вражеские десантные корабли и защищать морское побережье.

      Військові навчання на Азовському морі
      Военные учения на Азовском море

      Кроме того, военные инженеры оперативно провели минирование десантно-опасных участков берега и морские подходы к ним, между тем реактивно-артиллерийский дивизион РСЗО "Ураган" условно обстрелял десантные корабли противника на подходах к берегу.

      Учения наглядно подтвердили, что подразделения Объединенных сил готовы не только быстро отреагировать на попытки противника высадить десант, но и сбросить врага обратно в море.

      Зрелищное видео учений военных на Азовском море

      К слову, в сети появилось зрелищное видео, как военные Вооруженных сил Украины с воздуха наносят сокрушительный удар по позициям пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе.

      Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
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