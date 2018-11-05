Украинские военные провели учения с использованием ударной авиации: появилось видео

Объединенные силы проверили готовность дежурных сил авиации и противовоздушной обороны к выполнению задач по назначению. Экипажи штурмовой авиации тренировались уничтожать наземные цели.

Об этом сообщил пресс-центр ООС в Facebook.

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Так, во время учений украинские военные провели тренировку боевых расчетов и расчетов зенитно-ракетных войск по выявлению, распознаванию, сопровождению и условному уничтожению воздушных целей. Кроме того, экипажи штурмовой авиации тренировались условно уничтожать наземные цели.

К слову, недавно на государственном испытательном полигоне "Ягорлык", что на Херсонщине, состоялась боевая стрельба Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Украинские военные также отработают сбивание беспилотников управляемыми ракетами.