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      Украинские военные провели учения с использованием ударной авиации: появилось видео

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      Украинские военные провели учения противовоздушной обороны и ударной авиации
      Украинские военные провели учения противовоздушной обороны и ударной авиации / 24 Канал

      Объединенные силы проверили готовность дежурных сил авиации и противовоздушной обороны к выполнению задач по назначению. Экипажи штурмовой авиации тренировались уничтожать наземные цели.

      Об этом сообщил пресс-центр ООС в Facebook.

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      Так, во время учений украинские военные провели тренировку боевых расчетов и расчетов зенитно-ракетных войск по выявлению, распознаванию, сопровождению и условному уничтожению воздушных целей. Кроме того, экипажи штурмовой авиации тренировались условно уничтожать наземные цели.

      К слову, недавно на государственном испытательном полигоне "Ягорлык", что на Херсонщине, состоялась боевая стрельба Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Украинские военные также отработают сбивание беспилотников управляемыми ракетами.

      Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил авиация
      Источник: 24 Канал
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