"Сработали четко": обнародованы кадры сокрушительного удара ВСУ по позициям боевиков

В сети появилось видео операции Вооруженных сил Украины на Донбассе, во время которой была уничтожена техника пророссийских боевиков.

Соответствующий ролик на своей странице в Facebook обнародовал волонтер Юрий Мисягин.

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Посмотрите как четко работала боевая группа К-2 54-й бригады по позиции "Свалка", расположенной на Светлодарской дуге. Информация о том бое уже публиковалась в сети, но полную версию никто еще не видел,

– отметил он.

По словам Мисягина, в тот день кроме разбитых позиций, оккупанты потеряли МТЛБ-ЗУ и БМП-1.

"Украинские военные отмечены боевыми премиями за уничтоженную технику врага", – отметил волонтер.

Впечатляющий удар ВСУ по позициям боевиков на Светлодарской дуге: