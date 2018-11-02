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      "Сработали четко": обнародованы кадры сокрушительного удара ВСУ по позициям боевиков

      330 Читати новину українською
      Украинские военные уничтожили технику боевиков
      Украинские военные уничтожили технику боевиков / скрин из видео

      В сети появилось видео операции Вооруженных сил Украины на Донбассе, во время которой была уничтожена техника пророссийских боевиков.

      Соответствующий ролик на своей странице в Facebook обнародовал волонтер Юрий Мисягин.

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      Посмотрите как четко работала боевая группа К-2 54-й бригады по позиции "Свалка", расположенной на Светлодарской дуге. Информация о том бое уже публиковалась в сети, но полную версию никто еще не видел,
      – отметил он.

      По словам Мисягина, в тот день кроме разбитых позиций, оккупанты потеряли МТЛБ-ЗУ и БМП-1.

      "Украинские военные отмечены боевыми премиями за уничтоженную технику врага", – отметил волонтер.

      Впечатляющий удар ВСУ по позициям боевиков на Светлодарской дуге:

       

      Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
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