13:54
2 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський бункер для терористів. В РФ заборонили реп-батли
      Вєсті Кремля
      21:48, 1 листопада
      Вєсті.UA. Фіаско Гриценка. 322 високопосадовці потрапили у немилість Путіна
      Вєсті.UA
      19:20, 1 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      "Спрацювали чітко": оприлюднені вражаючі кадри нищівного удару ЗСУ по позиціях бойовиків

      894 Читать новость на русском
      Українські військові знищили техніку бойовиків
      Українські військові знищили техніку бойовиків / скрін із відео

      В мережі оприлюднили відео операції Збройних сил України на Донбасі, під час якої була знищена техніка проросійських бойовиків.

      Відповідний ролик на своїй сторінці у Facebook оприлюднив волонтер Юрій Мисягін.

      Читайте також: Для військових провели особливі змагання максимально схожі до умов на Донбасі: яскраві фото

      Подивіться як чітко працювала бойова група К-2 54-ї бригади по позиції "Смітник", розташованій на Світлодарській дузі. Інформація про той бій вже публікувалася в мережі, але повну версію ніхто ще не бачив,
      – зазначив він.

      За словами Мисягіна, у той день крім розбитих позицій, окупанти втратили МТЛБ-ЗУ та БМП-1.

      "Українські військові відзначені бойовими преміями за знищену техніку ворога," – наголосив волонтер.

      Вражаючий удар ЗСУ по позиціях бойовиків на Світлодарській дузі:

       

      Теги: Новини України Збройні Сили України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Битва титанів: який хитрий план задумали Порошенко та Тимошенко на виборах
      сьогодні , 13:00 Битва титанів: який хитрий план задумали Порошенко та Тимошенко на виборах
      Роман Кравець
      Почему Украина – бедная страна?
      сьогодні , 12:00 Почему Украина – бедная страна?
      Блог Соцмережі
      Про війну на Донбасі та дружбу з Кличками: ексклюзивне інтерв'ю з рок-легендою Deep Purple
      сьогодні , 11:11 Про війну на Донбасі та дружбу з Кличками: ексклюзивне інтерв'ю з рок-легендою Deep Purple
      Єлизавета Герасимюк
      Терміни інфекційних хвороб: скільки часу хворий може заразити інших – інфографіка
      сьогодні , 10:02 Терміни інфекційних хвороб: скільки часу хворий може заразити інших – інфографіка
      Що зміниться для українців у листопаді: нові ціни, штрафи та сервіси
      сьогодні , 09:04 Що зміниться для українців у листопаді: нові ціни, штрафи та сервіси
      Яніна Ткачук
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Гороскоп на 2 листопада для всіх знаків зодіаку
      сьогодні , 05:25
      Хлопець, який вижив у стрілянині в США, дав поради студентам Керчі
       26 жовтня , 23:30
      Представник "Байєра": Ми хочемо підписати Драговіча, але не за будь-яку ціну
       8 серпня 2016 , 23:23
      Ярмоленко може пропустити тривалий термін, – Ребров
       26 жовтня 2016 , 23:13
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук