"Спрацювали чітко": оприлюднені вражаючі кадри нищівного удару ЗСУ по позиціях бойовиків

В мережі оприлюднили відео операції Збройних сил України на Донбасі, під час якої була знищена техніка проросійських бойовиків.

Відповідний ролик на своїй сторінці у Facebook оприлюднив волонтер Юрій Мисягін.

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Подивіться як чітко працювала бойова група К-2 54-ї бригади по позиції "Смітник", розташованій на Світлодарській дузі. Інформація про той бій вже публікувалася в мережі, але повну версію ніхто ще не бачив,

– зазначив він.

За словами Мисягіна, у той день крім розбитих позицій, окупанти втратили МТЛБ-ЗУ та БМП-1.

"Українські військові відзначені бойовими преміями за знищену техніку ворога," – наголосив волонтер.

Вражаючий удар ЗСУ по позиціях бойовиків на Світлодарській дузі: