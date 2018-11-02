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      Для військових провели особливі змагання максимально схожі до умов на Донбасі: яскраві фото

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      Переправити 60-тонні танки на інший берег річки без мосту за 20 хвилин – для українських військових не проблема. На Житомирщині бійці вдосконалюють свої професійні навички, щоб на Сході обороняти наші кордони.

      Військові у воду спускають катери, які мають утримувати понтон. Це така своєрідна переправа через річку. А далі справа за важкою технікою – армійські тягачі скидають на воду семитонні ланки переправи.

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      Далі починається найважче – вручну із цих майже десятка ланок сформувати переправу.


      Катери спускаються на воду


      На воду семитонні ланки переправи


      Справа за важкою технікою

      "Для мене це новий досвід, адже я служив у ремонтній роті, це чорнороби інженерних військ. Для нас це потрібно, для людей це потрібно, ми зараз робимо це тут, щоб в подальшому показати свої вміння", – прокоментував свою участь військовий Олександр.

      Після цього важливо утримати 50-тонну переправу на місці. Для цього три катери швартуються до понтона і дотягують переправу на інший берег.


      З ланок треба сформувати переправу


      Важливо утримати переправу на місці

      Анатолій Павлоцький тільки вчора повернувся зі Сходу, чоловік зізнається – ці змагання для нього як відпочинок.

      Ми виконували завдання в зоні проведення ООС: там що саме було завжди важко – це утримати цю переправу, тому що там річка важче, річка більш сильніша і зима дуже там...,
      – розповів військовий Анатолій Павлоцький.

      Далі на переправу заїжджає вантажівка.


      Далі заїжджає вантажівка

      Напруження не витримують навіть важкі армійські тягачі – КрАЗи. Від ваги понтонів просто стають на дибки.

      військові змагання на житомирщині
      КрАЗи стають дибки від ваги понтонів

      Місце, де відбуваються змагання, максимально подібне до умов на Донбасі.

      "Річки, ось ці скати, схили, лісиста місцевість, там де, ми зараз виконуємо завдання в ООС, вона майже на сто відсотків подібна", – зазначив начальник інженерних військ ЗСУ Юрій Лукашик.

      Загалом у змаганням беруть участь 4 команди. Також на бійців чекають ще змагання із військового біатлону, тоді за загальними результатами й оберуть найкращий підрозділ.

      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Збройні Сили України Новини Житомира
      Джерело: 24 канал
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