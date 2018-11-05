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      Українські військові провели навчання ударної авіації: з'явилося відео

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      Українські військові провели навчання протиповітряної оборони та ударної авіації
      Українські військові провели навчання протиповітряної оборони та ударної авіації / 24 Канал

      Об'єднані сили перевірили готовність чергових сил авіації та протиповітряної оборони до виконання завдань за призначенням. Екіпажі штурмової авіації тренувалися знищувати наземні цілі.

      Про це повідомив прес-центр ООС у Facebook.

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      Так, під час навчань українські військові провели тренування бойових розрахунків і розрахунків зенітно-ракетних військ з виявлення, розпізнавання, супроводу і умовного знищення повітряних цілей. Окрім того, екіпажі штурмової авіації тренувалися умовно знищувати наземні цілі.

      До слова, нещодавно на державному випробувальному полігоні "Ягорлик", що на Херсонщині, відбулися бойові стрільби Повітряних сил Збройних сил України. Українські військові також відпрацюють збиття безпілотників керованими ракетами.

      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Збройні Сили України авіація
      Джерело: 24 Канал
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