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      Украинские военные сбили дрон оккупантов на Донбассе: фото и видео

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      Украинские военные сбили дрон оккупантов
      Украинские военные сбили дрон оккупантов / Фото с Facebook-страницы ООС

      Украинские военнослужащие сбили БПЛА пророссийских оккупантов над позициями защитников Операции Объединенных Сил.

      Пророссийские боевики продолжают совершать провокационные действия для обвинения подразделений ООС в нарушении "весеннего" перемирия, сообщили в пресс-штабе ООС.

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      На Авдеевском направлении враг устроил провокацию с использованием БПЛА, который совершал полет над позициями подразделений ООС с целью уточнения построения системы обороны и разоблачения системы огня.

      війна на донбасу дрон окупанти збили
      Сбитый дрон оккупантов//Фото: ООС

      Однако, благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетам дежурных огневых средств, провокация была пресечена, а беспилотный летательный аппарат оккупантов уничтожен.

      Остатки сбитого БПЛА передали специалистам специальных подразделений для изучения и идентификации.

      Смотрите видео о сбитом дроне оккупантов:

      К слову, один украинский военный погиб, еще двое получили ранения в результате обстрелов пророссийских боевиков 17 марта на оккупированном Донбассе. За сутки оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня, при этом 7 раз применили запрещенное минскими соглашениями тяжелое оружие.

       

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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