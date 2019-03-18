Украинские военные сбили дрон оккупантов на Донбассе: фото и видео

Украинские военнослужащие сбили БПЛА пророссийских оккупантов над позициями защитников Операции Объединенных Сил.

Пророссийские боевики продолжают совершать провокационные действия для обвинения подразделений ООС в нарушении "весеннего" перемирия, сообщили в пресс-штабе ООС.

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На Авдеевском направлении враг устроил провокацию с использованием БПЛА, который совершал полет над позициями подразделений ООС с целью уточнения построения системы обороны и разоблачения системы огня.



Сбитый дрон оккупантов//Фото: ООС

Однако, благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетам дежурных огневых средств, провокация была пресечена, а беспилотный летательный аппарат оккупантов уничтожен.

Остатки сбитого БПЛА передали специалистам специальных подразделений для изучения и идентификации.

Смотрите видео о сбитом дроне оккупантов:

К слову, один украинский военный погиб, еще двое получили ранения в результате обстрелов пророссийских боевиков 17 марта на оккупированном Донбассе. За сутки оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня, при этом 7 раз применили запрещенное минскими соглашениями тяжелое оружие.