Украина потеряла молодого бойца на Донбассе

На Донбассе 18 марта погиб 21-летний украинский военный. Инцидент произошел в результате двух обстрелов, которые прицельно осуществили российские оккупационные силы.

Так, с 6:40 в течение 25 минут с направления поселка Молодежное пророссийские боевики выпустили 14 мин в основном 120-го калибра по позициям украинских защитников Катериновки.

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А в районе Хутора Вильный около 10:00 оккупанты били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Защитники Украины вели адекватные оборонительные действия с применением дежурных огневых средств, отметили в Министерстве обороны.