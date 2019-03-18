Украина потеряла молодого бойца на Донбассе
На Донбассе 18 марта погиб 21-летний украинский военный. Инцидент произошел в результате двух обстрелов, которые прицельно осуществили российские оккупационные силы.
Так, с 6:40 в течение 25 минут с направления поселка Молодежное пророссийские боевики выпустили 14 мин в основном 120-го калибра по позициям украинских защитников Катериновки.
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А в районе Хутора Вильный около 10:00 оккупанты били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Защитники Украины вели адекватные оборонительные действия с применением дежурных огневых средств, отметили в Министерстве обороны.
Источник: 24 канал
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