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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Україна втратила юного бійця на Донбасі

      76 Читать новость на русском
      Ситуація на Донбасі: 18 березня загинув український військовий
      Ситуація на Донбасі: 18 березня загинув український військовий / Ілюстративне фото

      На Донбасі 18 березня загинув 21-річний український військовий. Інцидент трапився внаслідок двох обстрілів, які прицільно здійснили російські окупаційні сили.

      Так, з 6:40 протягом 25 хвилин з напрямку селища Молодіжне проросійські бойовики випустили 14 мін здебільшого 120-го калібру по позиціях українських захисників Катеринівки.

      Читайте також: Українські військові на Донбасі ліквідували укріплення окупантів та бойовика: ефектне відео

      А в районі Хутора Вільний близько 10:00 окупанти гатили з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Захисники України вели адекватні оборонні дії із застосуванням чергових вогневих засобів, наголосили у Міністерстві оборони.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
      Джерело: 24 канал
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