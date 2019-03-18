Україна втратила юного бійця на Донбасі
На Донбасі 18 березня загинув 21-річний український військовий. Інцидент трапився внаслідок двох обстрілів, які прицільно здійснили російські окупаційні сили.
Так, з 6:40 протягом 25 хвилин з напрямку селища Молодіжне проросійські бойовики випустили 14 мін здебільшого 120-го калібру по позиціях українських захисників Катеринівки.
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А в районі Хутора Вільний близько 10:00 окупанти гатили з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Захисники України вели адекватні оборонні дії із застосуванням чергових вогневих засобів, наголосили у Міністерстві оборони.
Джерело: 24 канал
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