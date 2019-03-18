Українські військові збили дрон окупантів на Донбасі: фото та відео
Українські військовослужбовці збили БПЛА проросійських окупантів над позиціями захисників Операції Об'єднаних Сил.
Проросійські бойовики продовжують здійснювати провокаційні дії для звинувачення підрозділів ООС у порушенні "весняного" перемир'я, повідомили у прес-штабі ООС.
Читайте також: Україна втратила юного бійця на Донбасі
На Авдіївському напрямку ворог влаштував провокацію з використанням БПЛА, який здійснював політ над позиціями підрозділів ООС з метою уточнення побудови системи оборони та викриття системи вогню.
Збитий дрон окупантів//Фото: ООС
Однак, завдяки злагодженим діям спостерігачів та розрахунків чергових вогневих засобів, провокація була припинена, а безпілотний літальний апарат окупантів знищений.
Залишки збитого БПЛА передали фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення та ідентифікації.
Дивіться відео про збитий дрон окупантів:
До слова, один український військовий загинув, ще двоє зазнали поранень внаслідок обстрілів проросійських бойовиків 17 березня на окупованому Донбасі. За добу окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню, при цьому 7 разів застосували заборонену мінськими угодами важку зброю.