Украинские военные сообщают об обострении ситуации на Мариупольском направлении: сведения
За прошедшие сутки, 16 июня, боевые действия продолжались на отдельных направлениях. Российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня 27 раз, из них 5 раз применяли тяжелое вооружение.
Об этом штаб Операции объединенных сил сообщает на официальной странице в Facebook.
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В Луганской области произошло частичное обострение ситуации в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, а также вблизи Троицкого, что на Дебальцевском направлении. На Горловском и Донецком направлениях продолжались кратковременные огневые контакты с противником, с использованием стрелкового оружия, в районах населенных пунктов Зайцево, Верхнеторецкое Авдеевка и Марьинка,
– говорится в сводке.
В штабе ООС информируют об обострении ситуации на Мариупольском направлении. Там не прекращаются бои в районах Талаковка, Водяного, Лебединского и Широкино. Кроме этого, противник, прикрываясь огнем из минометов и гранатометов, пытался овладеть передовыми позициями украинских военных. Однако, защитники не допустили продвижения врага.
"Во время боевых действий за прошедшие сутки два наших воина получили ранения, их жизни ничего не угрожает. Раненых безотлагательно эвакуировали в госпиталь", – отмечают в штабе ООС.
Там добавляют, что за минувшие сутки бойцы ВСУ уничтожили одного оккупанта.
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