Украинские военные сообщают об обострении ситуации на Мариупольском направлении: сведения

За прошедшие сутки, 16 июня, боевые действия продолжались на отдельных направлениях. Российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня 27 раз, из них 5 раз применяли тяжелое вооружение.

Об этом штаб Операции объединенных сил сообщает на официальной странице в Facebook.

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В Луганской области произошло частичное обострение ситуации в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, а также вблизи Троицкого, что на Дебальцевском направлении. На Горловском и Донецком направлениях продолжались кратковременные огневые контакты с противником, с использованием стрелкового оружия, в районах населенных пунктов Зайцево, Верхнеторецкое Авдеевка и Марьинка,

– говорится в сводке.