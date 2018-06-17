Українські військові повідомляють про загострення ситуації на Маріупольському напрямку: зведення

Про це штаб Операції об'єднаних сил повідомляє на офіційній сторінці у Facebook.

Читайте також: Українські бійці відзначилися новим успіхом на Донбасі

На Луганщині відбулося часткове загострення ситуації в районах населених пунктів Новотошківське та Золоте, а також поблизу Троїцького, що на Дебальцевському напрямку. На Горлівському та Донецькому напрямках тривали короткочасні вогневі контакти з противником, із використанням стрілецької зброї, в районах населених пунктів Зайцеве, Верхньоторецьке, Авдіївка та Мар’їнка,

– йдеться у зведенні.

У штабі ООС інформують про загострення ситуації на Маріупольському напрямку. Там не припиняються бої в районах Талаківки, Водяного, Лебединського та Широкиного. Окрім цього, противник, прикриваючись вогнем із мінометів та гранатометів, намагався оволодіти передовими позиціями українських військових. Проте, оборонці не допустили просування ворога.

"Під час бойових дій минулої доби два наших воїна отримали поранення, їхньому життю нічого не загрожує. Поранених невідкладно евакуйовано до шпиталю", – зазначають у штабі ООС.

Там додають, що за минулу добу бійці ЗСУ знищили одного окупанта.