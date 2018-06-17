09:11
17 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 18°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    27°C 18°C
  • середа
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, 16 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Українські військові повідомляють про загострення ситуації на Маріупольському напрямку: зведення

97 Читать новость на русском
За минулу добу бійці ЗСУ знищили одного окупанта
За минулу добу бійці ЗСУ знищили одного окупанта / ua.news

Упродовж минулої доби, 16 червня, бойові дії тривали на окремих напрямках. Російско-окупаційні війська порушили режим припинення вогню 27 разів, з них 5 разів застосовували важке озброєння.

Про це штаб Операції об'єднаних сил повідомляє на офіційній сторінці у Facebook.

Читайте також: Українські бійці відзначилися новим успіхом на Донбасі

На Луганщині відбулося часткове загострення ситуації в районах населених пунктів Новотошківське та Золоте, а також поблизу Троїцького, що на Дебальцевському напрямку. На Горлівському та Донецькому напрямках тривали короткочасні вогневі контакти з противником, із використанням стрілецької зброї, в районах населених пунктів Зайцеве, Верхньоторецьке, Авдіївка та Мар’їнка,
– йдеться у зведенні.

У штабі ООС інформують про загострення ситуації на Маріупольському напрямку. Там не припиняються бої в районах Талаківки, Водяного, Лебединського та Широкиного. Окрім цього, противник, прикриваючись вогнем із мінометів та гранатометів, намагався оволодіти передовими позиціями українських військових. Проте, оборонці не допустили просування ворога.

"Під час бойових дій минулої доби два наших воїна отримали поранення, їхньому життю нічого не загрожує. Поранених невідкладно евакуйовано до шпиталю", – зазначають у штабі ООС.

Там додають, що за минулу добу бійці ЗСУ знищили одного окупанта.

 

Теги: Новини політики Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
В Луганске придумали, как "промывать" местным жителям мозги
сьогодні, 08:35 В Луганске придумали, как "промывать" местным жителям мозги
Ольга Черненко 300
Володар овець: повернення Суркова як ознака знищення Донбасу
16 червня, 22:01 Володар овець: повернення Суркова як ознака знищення Донбасу
Олексій Чибісов 3663
Бойовики змінили тактику протистояння на Донбасі
16 червня, 20:03 Бойовики змінили тактику протистояння на Донбасі
Дмитро Снєгирьов 2551
Будинку Леонтовича – бути, або Як місцева громада відвоювала спадщину українського композитора
16 червня, 19:03 Будинку Леонтовича – бути, або Як місцева громада відвоювала спадщину українського композитора
Наталія Заболотна 521
Професійні шулери та катали: яку "цікавинку" додали в закон про Антикорупційний суд
16 червня, 18:00 Професійні шулери та катали: яку "цікавинку" додали в закон про Антикорупційний суд
Сергій Лещенко 716
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук