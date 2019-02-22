Украинские военные уничтожили танк и укрытие боевиков на Донбассе: мощное видео

Украинские военные из 54-й бригады ударили по танкам пророссийских боевиков на оккупированной Луганщине. Оккупанты спрятали эти танки за 3 километра от линии соприкосновения, хотя по минским соглашениям эта техника должна была быть отведена в тыл.

"Если не соблюдаете и нарушаете, ну тогда "выгребайте", – написал в Facebook волонтер Юрий Мисягин, который и опубликовал видео.

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Он добавил, что когда украинские военные обнаружили вражеские танки и убедились, что действительно есть жесткие нарушения, тогда осуществили несколько пристрелочных ударов, а затем – по целям.

В результате было повреждено 1 танк и укрытие пророссийских боевиков, в котором находился личный состав оккупантов.