Українські військові знищили танк та укриття бойовиків на Донбасі: потужне відео
Українські військові з 54-ї бригади вдарили по танках проросійських бойовиків на окупованій Луганщині. Окупанти сховали ці танки за 3 кілометри від лінії зіткнення, хоча за мінськими угодами ця техніка мала бути відведена в тил.
"Якщо не дотримуєтесь і порушуєте, ну тоді "вигрібайте", – написав у Facebook волонтер Юрій Мисягін, який і опублікував відео.
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Він додав, що коли українські військові виявили ворожі танки і переконалися, що справді є жорсткі порушення, тоді здійснили кілька пристрілювальних ударів, а потім – по цілях.
В результаті було пошкоджено 1 танк та укриття проросійських бойовиків, у якому перебував особовий склад окупантів.
Джерело: 24 канал
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