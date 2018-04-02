Украинские военные уничтожили вражеский "Урал" с боеприпасами: взрывы раздавались 30 минут

В воскресенье, 1 апреля, украинские военные с противотанкового ракетного комплекса уничтожили грузовик "Урал" оккупантов близ поселка Нижнее Лозовое. Он был загружен боекомплектом.

По данным "Информационного сопротивления", сразу после уничтожения автомобиля, оккупанты заявили, что это был санитарный "Урал", чтобы скрыть потери.

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Однако, по свидетельству очевидцев, боеприпасы с подбитого "Урала" детонировали еще как минимум 30 минут. Кроме того, осколки после детонации разлетались на довольно значительное расстояние.