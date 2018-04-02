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Українські військові знищили ворожий "Урал" з боєприпасами: вибухи лунали 30 хвилин

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Окупанти втратили вантажівку
Окупанти втратили вантажівку "Урал" з боєприпасами

У неділю, 1 квітня, українські військові з протитанкового ракетного комплексу знищили вантажівку "Урал" окупантів поблизу селища Нижнє Лозове. Вона була завантажена боєкомплектом.

За даними "Інформаційного спротиву", одразу після знищення автомобіля, окупанти заявили, що це був санітарний "Урал", щоб приховати втрати.

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Однак, за свідченням очевидців, боєприпаси з підбитого "Уралу" детонували ще як мінімум 30 хвилин. Окрім того, осколки після детонації розліталися на доволі значну відстань.

Теги: Війна на Донбасі Новини України
Джерело: 24 Канал
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