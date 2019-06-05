Украинские военные заняли важные позиции на Донбассе

Украинские бойцы заняли стратегически важную высоту и ряд позиций вблизи поселка Водяного, что неподалеку Мариуполя. А также в очередной раз получили доказательства военного присутствия России на Донбассе.

В частности военным ВСУ удалось взять под контроль высоту 73". Об этом у себя на Facebook-странице сообщил блогер и волонтер Александр Карпюк.

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"Пророссийские боевики называли эту позицию "дерзкая". Это была самая горячая точка для коллаборантов, там у них были очень большие потери", – заверил он.

"Без штурмов. Исподтишка. Но с огромными потерями для врага. Вот такая тактика в позиционной войне. И знаете, что самое интересное? Там сейчас перестали стрелять. Мораль понятна", – подытожил Карпюк.

Отметим, что взятие под контроль этих позиций позволяет уберечь поселки Водяное и Лебединское от обстрелов, которые совершал враг. Кроме этого, занятая высота позволяет контролировать украинским военными территорию почти до самой границы с Россией.

Смотрите видео: жестокие бои шли за эти позиции ранее

Накануне боевики сбежали оттуда и даже не успели забрать свои вещи. Украинские защитники обнаружили там российскую форму и оружие.

По предварительной информации Генштаба, найденное оружие не находится на обеспечении ВСУ, написал у себя на Facebook-странице пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"Места обнаружения указанного вооружения и факты его использования в Донецкой области свидетельствуют о военной агрессии Вооруженных Сил РФ и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований", – подчеркнул Лысенко.