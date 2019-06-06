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      Українські військові зайняли важливі позиції на Донбасі

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото із відкритих джерел

      Українські бійці зайняли стратегічно важливу висоту та низку позицій поблизу селища Водяного, що неподалік Маріуполя. А також вкотре здобули докази військової присутності Росії на Донбасі.

      Зокрема військовим ЗСУ вдалося взяти під контроль "висоту 73". Про це у себе на Facebook-сторінці повідомив блогер та волонтер Олександр Карпюк.

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      "Проросійські бойовики називали цю позицію "Дєрзкая". Це була найгарячіша точка для колаборантів, там у них були дуже великі втрати", – запевнив він.

      "Без штурмів. Тишком, нишком. Але з величезними втратами для ворога. Ось така тактика у позиційній війні. І знаєте, що найцікавіше? Там зараз перестали стріляти. Мораль зрозуміла", – підсумував Карпюк.

      Зазначимо, що взяття під контроль цих позицій дозволяє вберегти селища Водяне та Лебединське від обстрілів, які здійснював ворог. Крім цього, зайнята висота дає змогу контролювати українським військовими територію майже до самого кордону з Росією.

      Дивіться відео: які жорстокі бої йшли за ці позиції раніше

      Напередодні бойовики втекли звідти й навіть не встигли забрати свої речі. Українські захисники виявили там російську форму та зброю.

      За попередньою інформацією Генштабу, знайдена зброя не перебуває на забезпеченні ЗСУ, написав у себе на Facebook-сторінці речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко. 

      "Місця виявлення зазначеного озброєння та факти його використання в Донецькій області свідчать про військову агресію Збройних Сил РФ та підконтрольних їм незаконних збройних формувань", – наголосив Лисенко.

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