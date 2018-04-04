Украинские вузы получили доступ к современному сервису проверки на плагиат

В ближайшие 7 лет украинские вузы получат бесплатный доступ к еще одному современному сервису проверки научных работ на плагиат. Министерство образования и науки Украины 4 апреля подписало с компанией "Антиплагиат" соответствующий Меморандум.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

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"Сейчас в Министерство поступают замечания о том, что ученые советы не имеют достаточного арсенала инструментов для проверки работ на плагиат. Поэтому МОН стремится предоставить вузам больше возможностей, для искоренения академической недобропорядочности. Для нас важно, чтобы предложенными ресурсами могли бесплатно пользоваться не только ученые советы, но и аспиранты и докторанты", – рассказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Документ предусматривает свободный доступ к сервису Unicheck, с помощью которого ученые смогут проверить диссертацию перед представлением в специализированные ученые советы. Важно, что учреждения высшего образования (их спецсоветы) самостоятельно решают вопросы по использованию сервиса.

Также предлагаемый сервис автоматически определит цитирование художественной и научной литературы, законов и методических фраз, которые не являются плагиатом.