Українські ВНЗ отримали доступ до сучасного сервісу перевірки на плагіат

На найближчі 7 років українські виші отримають безкоштовний доступ до ще одного сучасного сервісу перевірки наукових робіт на плагіат. Міністерство освіти і науки України 4 квітня підписало з компанією "Антиплагіат" відповідний Меморандум.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.

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"Зараз до Міністерства надходять зауваження про те, що вчені ради не мають достатнього арсеналу інструментів для перевірки робіт на плагіат. Тому МОН прагне надати вишам якнайбільше можливостей, для викорінення академічної недоброчесності. Для нас важливо, щоб запропонованими ресурсами могли безкоштовно користуватися не лише вчені ради, а й аспіранти та докторанти", - розповіла Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Документ передбачає вільний доступ до сервісу Unicheck, де вчені зможуть перевірити дисертацію перед поданням до спеціалізованих вчених рад. Важливо, що заклади вищої освіти (їх спецради) самостійно вирішують питання щодо використання сервісу.

Також пропонований сервіс автоматично визначатиме цитування художньої та наукової літератури, законів та методичних фраз, які не є плагіатом.