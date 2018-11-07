Украинские заробитчанки стали героинями плакатов в Польше

В столице Польши до 11 ноября продлится информационная кампания о украинских заробитчанок. Плакаты на городских рекламных конструкциях показывают работниц с Украины на фоне портрета Леси Украинки с 200-гривневой купюры.

Кампания является частью выставки "Соседи", который проходит в Варшаве в рамках 10 урбанистического фестиваля "Варшава в строении", говорится на сайте "Украинская правда".

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Героини плакатов работают обычной медсестрой, официанткой, уборщицей, горничной на птицефабрике, в сфере фаст-фуда и на плантации сезонных ягод.

Плакаты с украинскими заробитчанками в Польше

На каждом плакате есть надпись: "Я украинка", а снизу "Эти женщины заслуживают достойной оплаты труда и достойного отношения к себе". А портрет Леси Украинки для фона выбрали потому, что писательница "стояла на стороне людей труда" и призвала их объединяться в борьбе за свои интересы.

Плакаты "Я украинка" имеют целью обратить внимание на женщин и их труд. Эта работа считается непрестижной, зато обеспечивает базовые потребности,

– рассказывала автор идеи Оксана Брюховецкая.

Заробитчанки из Украины стали героинями плакатов в Польше

Художественные портреты украинских заробитчанок для плакатов нарисовали Оксана Брюховецкая, Ксения Гнилицкая, Валентина Петрова, Давид Чичкан.