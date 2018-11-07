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      Украинские заробитчанки стали героинями плакатов в Польше

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      Украинские заробитчанки стали героинями плакатов в Польше
      Украинские заробитчанки стали героинями плакатов в Польше / Украинская правда

      В столице Польши до 11 ноября продлится информационная кампания о украинских заробитчанок. Плакаты на городских рекламных конструкциях показывают работниц с Украины на фоне портрета Леси Украинки с 200-гривневой купюры.

      Кампания является частью выставки "Соседи", который проходит в Варшаве в рамках 10 урбанистического фестиваля "Варшава в строении", говорится на сайте "Украинская правда".

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      Героини плакатов работают обычной медсестрой, официанткой, уборщицей, горничной на птицефабрике, в сфере фаст-фуда и на плантации сезонных ягод.

      Плакати з українськими заробітчанками в Польщі

      Плакаты с украинскими заробитчанками в Польше

      На каждом плакате есть надпись: "Я украинка", а снизу "Эти женщины заслуживают достойной оплаты труда и достойного отношения к себе". А портрет Леси Украинки для фона выбрали потому, что писательница "стояла на стороне людей труда" и призвала их объединяться в борьбе за свои интересы.

      Плакаты "Я украинка" имеют целью обратить внимание на женщин и их труд. Эта работа считается непрестижной, зато обеспечивает базовые потребности,
      – рассказывала автор идеи Оксана Брюховецкая.

      Заробітчанки з України стали героїнями плакатів у Польщі

      Заробитчанки из Украины стали героинями плакатов в Польше

      Художественные портреты украинских заробитчанок для плакатов нарисовали Оксана Брюховецкая, Ксения Гнилицкая, Валентина Петрова, Давид Чичкан.

      Теги: Новости Украины Реклама Заробитчане Новости Польши
      Источник: 24 канал
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