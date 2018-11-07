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      Українські заробітчанки стали героїнями плакатів у Польщі

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      Українські заробітчанки стали героїнями плакатів у Польщі
      Українські заробітчанки стали героїнями плакатів у Польщі / Українська правда

      У столиці Польщі до 11 листопада триватиме інформаційна кампанія про українських заробітчанок. Плакати на міських рекламних конструкціях показують робітниць з України на фоні портрета Лесі Українки з 200-гривневої купюри.

      Кампанія є частиною виставки "Сусіди", що триває у Варшаві в рамках 10 урбаністичного фестивалю "Варшава в будові", йдеться на сайті "Українська правда".

      Читайте також: Майже рабство: у Польщі затримали чоловіка, який використовував українців для примусових робіт

      Героїні плакатів працюють звичайною медсестрою, офіціанткою, прибиральницею, працівницею на птахофабриці, у сфері фаст-фуду та на плантації сезонних ягід.

      Плакати з українськими заробітчанками в Польщі
      Плакати з українськими заробітчанками в Польщі

      На кожному плакаті є напис: "Я українка", а знизу "Ці жінки заслуговують гідної оплати праці і гідного ставлення до себе". А портрет Лесі Українки для фону обрали тому, що письменниця "стояла на стороні людей праці" та закликала їх об'єднуватися в боротьбі за свої інтереси.

      Плакати "Я українка" мають на меті звернути увагу на жінок-заробітчанок та їхню працю. Ця робота вважається непрестижною, натомість забезпечує базові потреби,
      – розповідала авторка ідеї Оксана Брюховецька.

      Заробітчанки з України стали героїнями плакатів у Польщі
      Заробітчанки з України стали героїнями плакатів у Польщі

      Художні портрети українських заробітчанок для плакатів намалювали Оксана Брюховецька, Ксенія Гнилицька, Валентина Петрова, Давид Чічкан.

      Теги: Новини України Новини Польщі Заробітчани Реклама
      Джерело: 24 канал
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