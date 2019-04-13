Украинские защитники уничтожили двоих оккупантов и вражескую БМП на Донбассе

За прошедшие сутки, 12 апреля, российские оккупационные войска 14 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, в результате чего один украинский военный погиб, еще двое – получили ранения. ВСУ без адекватного ответа врага не оставили. Были ликвидированы двое боевиков, трое – ранены. Также уничтожена БМП противника.

Во время обстрелов оккупанты потратили 64 минометных мины калибра 120 и 82 мм, в общем били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Враг вел обстрел неподалеку от Авдеевки, Опытного, Гнутова, Новоселовки Второй, Верхнеторецкого, Чермалыка, Лебединского, Пищевика, Новозвановки, Троицкого, Зайцева.

С начала текущих суток обстрелов позиций ВСУ на Донбассе не зафиксировано.