Українські захисники знищили двох окупантів та ворожу БМП на Донбасі

За минулу добу, 12 квітня, російські окупаційні війська 14 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, внаслідок чого один український військовий загинув, ще двоє – дістали поранення. ЗСУ без адекватної відповіді ворога не лишили. Було ліквідовано двох бойовиків, трьох – поранено. Також знищено БМП противника.

Під час обстрілів окупанти витратили 64 мінометні міни калібру 120 та 82 мм, загалом гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Читайте також: На Донбасі оголосять великоднє перемир'я Ворог вів обстріл неподалік Авдіївки, Опитного, Гнутового, Новоселівки другої, Верхньоторецького, Чермалика, Лебединського, Пищевика, Новозванівки, Троїцького, Зайцевого. Від початку поточної доби обстрілів позицій ЗСУ на Донбасі не зафіксовано.