Украинские звезды сыграли в футбол с пограничниками ООС: зрелищные фото и видео

Если Мундиаль в России Украина бойкотирует, то собственный футбол активно развивает. Даже на фронте. Неподалеку от линии соприкосновения команды собрали полный стадион.

В городе Горняк, в 15 километрах от линии боестолкновения, команда Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил сыграла против ФК "Маэстро" – сборной звезд театра и кино. При этом, деятели культуры более опытные – команде уже 10 лет. А последние четыре года все чаще играют на Донбассе с армейцами.

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"Мы приезжаем для того, чтобы как-то отвлечь ребят немножко, разбавить их эмоции. Потому что они занимаются самой тяжелой работой, которая есть в мире, с самым высоким риском для жизни", – сказал актер, игрок ФК "Маэстро" Виталий Борисюк.

Симпатии зрителей разделились. Кто болел за звезд, кто-то – за пограничников, а некоторые просто любит футбол. Среди фанатов были местные волонтеры и активисты, которые очень радовались празднику, связанному с украинской армией.

Я болею за Украину, и мне все равно, кто победит. Потому что все равно победит дружба и Украина,

– сказала жительница города Гирнык Инна.

Неоспоримой звездой матча стал голкипер пограничников Максим Ярош.

Это уже второй раз, когда я с этой командой играю. Первый раз мы играли в 2016-м году за кубок Ларсона в Краматорске. Мы им тогда проиграли 4:0, а сейчас 1:1!

– обрадовался голкипер команды Краматорского пограничного отряда Максим Ярош.

Кульминацией для жителей маленького шахтерского города стал концерт от ФК "Маэстро". В последние годы все больше украинских звезд по приглашению армии приезжают на освобожденные территории.

Видео с матча между пограничниками ООС и ФК "Маэстро"