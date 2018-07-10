Українські зірки зіграли у футбол з прикордонниками ООС: видовищні фото та відео

Якщо Мундіаль в Росії Україна бойкотує, то власний футбол активно розвиває. Навіть на фронті. Неподалік від лінії зіткнення команди зібрали повний стадіон.

У місті Гірник, за 15 кілометрів від лінії боєзіткнення, команда Краматорського прикордонного загону зі складу Об'єднаних сил зіграла проти ФК "Маестро" – збірної зірок театру та кіно. При тому, діячі культури більш досвічені – команді вже 10 років. А останні чотири роки все частіше грають на Донбасі із армійцями.

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"Ми приїжджаємо для того, щоб якось відволікти хлопців трошки, розбавити їхні емоції. Тому що вони займаються найважчою працею, яка є в світі, з найвишчим ризиком для життя", – сказав актор, гравець ФК "Маестро" Віталій Борисюк.

Симпатії глядачів розділились. Хтось вболівав за зірок, хтось – за прикордонників, а дехто просто любить футбол. Серед фанатів були місцеві волонтери та активісти, які дуже раділи святу, пов'язаному із українською армією.

Я вболіваю за Україну, і мені байдуже, хто переможе. Тому що все одно переможе дружба і Україна,

– сказала мешканка міста Гірник Інна.

Беззаперечною зіркою матчу став голкіпер прикордонників Максим Ярош.

Це вже другий раз, коли я з цією командою граю. Перший раз ми грали у 2016-му році за кубок Ларсона в Краматорську. Ми їм тоді програли 4:0, а зараз 1:1!

– зрадів голкіпер команди Краматорського прикордонного загону Максим Ярош.

Кульмінацією для жителів маленького шахтарського міста став концерт від ФК "Маестро". Впродовж останніх років все більше українських зірок на запрошення армії приїздять на звільнені території.

Відео з матчу між прикордонниками ООС і ФК "Маестро"