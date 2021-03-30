В австрийском Граце 28 марта группа неизвестных напала на двух украинских подростков. Одного из них нападавшие серьезно ранили ножом. Что известно о возможных обидчиках и как продвигается расследование – читайте дальше.

По словам посла Украины в Австрии Александра Щербы, нападение на украинских подростков совершила банда из 7 человек. Важно Ранили ножом: в Австрии напали на 2 украинских подростков Сейчас злоумышленников разыскивают правоохранители. Посол добавил, что почетный консул Украины Фридрих Мёстль находится на прямом контакте с шефом полиции города. Относительно мотивов нападения, то полиция выходит что это было ограбление,

– написал Щерба. Что известно о нападении на украинцев Двое братьев в возрасте 15 и 17 лет, которые являются гражданами Украины, пришли на встречу с неизвестным , чтобы продать ему куртку. Об этом они предварительно договорились в соцсетях.

, чтобы продать ему куртку. Об этом они предварительно договорились в соцсетях. Встреча была запланирована в пешеходном подземном переходе 28 марта. Во время примерки к братьям подошли еще примерно 4 – 5 человек в масках.

Один из злоумышленников с пистолетом в руках угрожал 17-летнему подростку и потребовал отдать имеющиеся деньги, ценные предметы и куртку. Братья начали сопротивляться и старшего брата ранили ножом. В каком состоянии украинцы Младший брат получил незначительные травмы лица. А вот старшего брата пришлось госпитализировать в больницу. Сейчас угрозы жизни раненому подростку нет.