Жестокое избиение украинских подростков в Австрии: нападение могла совершить банда из 7 человек
В австрийском Граце 28 марта группа неизвестных напала на двух украинских подростков. Одного из них нападавшие серьезно ранили ножом. Что известно о возможных обидчиках и как продвигается расследование – читайте дальше.
Источник:фейсбук Александра Щербы
По словам посла Украины в Австрии Александра Щербы, нападение на украинских подростков совершила банда из 7 человек.
Важно Ранили ножом: в Австрии напали на 2 украинских подростков
Сейчас злоумышленников разыскивают правоохранители. Посол добавил, что почетный консул Украины Фридрих Мёстль находится на прямом контакте с шефом полиции города.
Относительно мотивов нападения, то полиция выходит что это было ограбление,
– написал Щерба.
Что известно о нападении на украинцев
- Двое братьев в возрасте 15 и 17 лет, которые являются гражданами Украины, пришли на встречу с неизвестным, чтобы продать ему куртку. Об этом они предварительно договорились в соцсетях.
- Встреча была запланирована в пешеходном подземном переходе 28 марта. Во время примерки к братьям подошли еще примерно 4 – 5 человек в масках.
- Один из злоумышленников с пистолетом в руках угрожал 17-летнему подростку и потребовал отдать имеющиеся деньги, ценные предметы и куртку. Братья начали сопротивляться и старшего брата ранили ножом.
В каком состоянии украинцы
Младший брат получил незначительные травмы лица. А вот старшего брата пришлось госпитализировать в больницу. Сейчас угрозы жизни раненому подростку нет.
Поделиться новостью