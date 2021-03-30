В австрійському Граці 28 березня група невідомих напала на двох українських підлітків. Одного з них нападники серйозно поранили ножем. Що відомо про ймовірних кривдників та як просувається розслідування – читайте далі.

За словами посла України в Австрії Олександра Щерби, напад на українських підлітків скоїла банда із 7 осіб. Важливо Поранили ножем: в Австрії напали на 2 українських підлітків Наразі зловмисників розшукують правоохоронці. Посол додав, що почесний консул України Фрідріх Мьостль перебуває на прямому контакті з шефом поліції міста. Щодо мотивів нападу, то поліція виходить, що це було пограбування,

– написав Щерба. Що відомо про напад на українців Двоє братів віком 15 та 17 років, які є громадянами України, прийшли на зустріч з невідомим , щоб продати їй куртку. Про це вони попередньо домовилися у соцмережах.

, щоб продати їй куртку. Про це вони попередньо домовилися у соцмережах. Зустріч була запланована у пішохідному підземному переході 28 березня. Під час примірки до братів підійшли ще приблизно 4 – 5 осіб у масках.

Один зі зловмисників з пістолетом в руках погрожував 17-річному підлітку та вимагав віддати наявні гроші, цінні предмети та куртку. Брати почали чинити опір і старшого брата поранили ножем. В якому стані українці Молодший брат отримав незначні травми обличчя. А от старшого брата довелося госпіталізувати у лікарню. Наразі загрози життю пораненому підлітку немає.