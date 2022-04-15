В украинских портах заблокированы 22 турецких судна

В украинских портах на побережье Черного моря по состоянию на 15 апреля заблокированы 22 турецких судна. На их бортах находятся 90 моряков.

Информацию сообщили в Министерстве транспорта Турции. Там подчеркнули, что уже провели консультацию с послом Украины.

Заметьте Корабли России, которые были в районе "Москвы", отошли к югу от украинского берега

На украинском побережье Черного моря ждут 22 наших судна. Большинство из них принадлежат Турции. Есть и те, что под турецким флагом,

– говорится в сообщении.

Сначала там было более 200 моряков. Однако часть из них удалось эвакуировать. Остальные – не хотят покидать корабли.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что минные тральники ВМС Турции постоянно патрулируют прибрежные воды. Страна не верит, что мины может производить Украина.

"О минах с обеих сторон говорят разное, однако мины не могут добраться до Стамбула за такое короткое время", – подчеркнули в министерстве.

Интересно – у россиян подгорает из-за "Москвы" и сбития беспилотника "Орлана-10": смотрите видео