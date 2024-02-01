Оно – автострахования – будет касаться владельцев наземных видов транспорта. Обратим внимание, что соответствующий законопроект ранее приняли в первом чтении. Теперь же его рекомендуют принять в целом, рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Что предлагают в документе

По словам Гетманцева из "Слуги народа", комитет уже дал рекомендацию по его принятию.

Как отметил глава Комитета, в соответствующем документе народные избранники также предлагают, к примеру, постепенно повысить максимальные размеры страховой выплаты до аналогичных в странах Европейского союза. И это еще не все.

Также в документе предлагают ввести быстрое осуществление гарантийных выплат вместо страховщиков-банкротов лицам, которые пострадали до момента вступления в силу закона.

Сейчас это годы. А предлагается до 90 дней,

– отметил Гетманцев.

Он добавил, что предполагается также внедрение прямого регулирования во всех случаях дорожно-транспортных происшествий, в которых отсутствуют пострадавшие, а вред причинен только транспортному средству.

По словам Гетманцева, это даст возможность пострадавшему обратиться к своему страховщику за выплатой даже в случае, что виновник не имеет страховки.

Кроме того, предлагают расширить применение европротокола. Говорится об оформлении заявления при ДТП о страховом возмещении без привлечения к этому полицейских.

Обратим внимание на то, что 2024 год стал годом ряда изменений для водителей. В частности, в плане расходов. Так, ряд административных услуг, которые предоставляют сервисные центры МВД, претерпел существенное подорожание с 1 января.

В Главном сервисном центре МВД отметили, что до изменений сдать теоретический и практический экзамен стоило 13 гривен, а выдача удостоверений водителя – 26 гривен. Еще 200 гривен нужно было отдать за осуществление регистрационных действий с транспортными средствами.

А с 1 января получить водительское удостоверение стоит 230 гривен, теоретический экзамен – 250 гривен, а практический – 420. За регистрацию или перерегистрацию нужно будет заплатить 350 гривен вместо 200.