Украинских альпинистов, которые застряли вблизи Эвереста, доставили вертолетом в больницу

Вертолет успешно эвакуировал двух украинских альпинистов Тараса Поздния и Романа Городечного, которые застряли 14 мая во время спуска с самой высокой горы мира Эверест, в Лукли – городка неподалеку горы.

Об этом на своей странице e Facebook написала общественная активистка Наталья Шелестак, а в комментариях подтвердил сам Городечный.

"Живые. Примерзшие немного, но живые! Тарас пока в больнице. Они герои. Спускали еще непальца вниз. Подробности пусть рассказывает сам( у меня мурашки от того, что рассказал)", – написала Шелестак.

Как сообщалось ранее, двое из трех членов украинской делегации остановились на высоте 6400 м во время спуска с Эвереста, который они покорили утром 14 мая, с одним спальником и палаткой на двоих. Вертолет смог вылететь только после восхода солнца, поэтому ребятам пришлось пробыть на этой высоте свыше 10 часов в ожидании.

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