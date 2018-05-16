Українських альпіністів, які застрягли поблизу Евереста, доставлено гелікоптером у лікарню

Гелікоптер успішно евакуював двох українських альпіністів Тараса Позднія та Романа Городечного, які застрягли 14 травня під час спуску з найвищої гори світу Еверест, до Лукли – містечка неподалік гори.

Про це на своїй сторінці e Facebook написала громадська активістка Наталія Шелестак, а в коментарях підтвердив сам Городечний.

"Живі. Примерзлі трохи, але живі! Тарас поки в лікарні. Вони герої. Стягували ще непальця вниз. Подробиці хай розказує сам( в мене мурахи від того, що розповів)", – написала Шелестак.

Як повідомлялось раніше, двоє з трьох членів української делегації зупинились на висоті 6400 м під час спуску з Евересту, який вони підкорили вранці 14 травня, з одним спальником та палаткою на двох. Гелікоптер зміг вилетіти лише після сходу сонця, тому хлопцям довелось пробути на цій висоті понад 10 годин в очікуванні.

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